Усик и Фьюри снялись в мини-фильме перед супербоем в Эр-Рияде
Опубликовано официальное промо боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Опубликовано официальное промо боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Промо-ролик получился в виде настоящего мини-фильма, в котором Усик и Фьюри сыграли роли ковбоев, гладиаторов, пиратов, а также появились в формате аниме.
Супербой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля.