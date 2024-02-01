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00:18 (мск), источник: Sport24

Усик и Фьюри снялись в мини-фильме перед супербоем в Эр-Рияде

Опубликовано официальное промо боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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Промо-ролик получился в виде настоящего мини-фильма, в котором Усик и Фьюри сыграли роли ковбоев, гладиаторов, пиратов, а также появились в формате аниме.

Супербой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля.

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