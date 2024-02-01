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21:13 (мск), источник: Sport24

Тим Цзю: «Сегодняшние боксеры — это просто кучка слабаков. Я хочу быть похожим на бойцов прошлого»

Австралийский боксер Тим Цзю высказал мнение о своих коллегах.

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Источник: boxingscene.com

Ранее Цзю похвалил Кита Термана, который согласился встретиться с ним 30 марта в Лас-Вегасе. По мнению Цзю, это редкий пример современного боксера, который не избегает поединков с сильнейшими конкурентами.

«Я хочу быть похожим на бойцов прошлого. Сегодняшние боксеры — это просто кучка слабаков. Вот мое мнение.

В детстве я смотрел боксерские поединки 2000-х, и все лучшие дрались с лучшими. Я хочу драться, хочу доказать, что я лучший. Я хочу боксировать с топами. Терман — серьезное имя, поэтому я нацелен на победу над ним.

Я еще не пробился в высший эшелон. Я сделаю первый шаг к этому, когда побью Термана. Он — первое имя в моем списке», — цитирует Цзю Boxing Scene.

На счету Цзю 24 победы без поражений за профессиональную карьеру при 17 нокаутах.

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