Тим Цзю: «Сегодняшние боксеры — это просто кучка слабаков. Я хочу быть похожим на бойцов прошлого»
Австралийский боксер Тим Цзю высказал мнение о своих коллегах.
Австралийский боксер Тим Цзю высказал мнение о своих коллегах.
Ранее Цзю похвалил Кита Термана, который согласился встретиться с ним 30 марта в Лас-Вегасе. По мнению Цзю, это редкий пример современного боксера, который не избегает поединков с сильнейшими конкурентами.
«Я хочу быть похожим на бойцов прошлого. Сегодняшние боксеры — это просто кучка слабаков. Вот мое мнение.
В детстве я смотрел боксерские поединки 2000-х, и все лучшие дрались с лучшими. Я хочу драться, хочу доказать, что я лучший. Я хочу боксировать с топами. Терман — серьезное имя, поэтому я нацелен на победу над ним.
Я еще не пробился в высший эшелон. Я сделаю первый шаг к этому, когда побью Термана. Он — первое имя в моем списке», — цитирует Цзю Boxing Scene.
На счету Цзю 24 победы без поражений за профессиональную карьеру при 17 нокаутах.