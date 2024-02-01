Тим Цзю: «Сегодняшние боксеры — это просто кучка слабаков. Я хочу быть похожим на бойцов прошлого»

«Я хочу быть похожим на бойцов прошлого. Сегодняшние боксеры — это просто кучка слабаков. Вот мое мнение.



В детстве я смотрел боксерские поединки 2000-х, и все лучшие дрались с лучшими. Я хочу драться, хочу доказать, что я лучший. Я хочу боксировать с топами. Терман — серьезное имя, поэтому я нацелен на победу над ним.



Я еще не пробился в высший эшелон. Я сделаю первый шаг к этому, когда побью Термана. Он — первое имя в моем списке», — цитирует Цзю Boxing Scene.