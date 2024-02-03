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11:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Менеджер Усика назвал Фьюри «настоящим трусом»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас назвал британца Тайсона Фьюри, который получил повреждение и не сможет выйти на бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, трусом, который сделает все, лишь бы избежать поединка.

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Источник: Reuters

В пятницу стало известно, что Фьюри получил серьезное рассечение брови во время спарринга. Бой против Усика, который должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), будет перенесен.

«Тайсон Фьюри — настоящий трус, который сделает все, чтобы не встретиться с Усиком. Он попросил свою суку ударить его сковородой по лбу. Можете процитировать меня дословно. Когда эту новость донесли до Усика, он лишь улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен морально, чтобы сломаться», — приводит слова Климаса The Ring.

На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. Он является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Фьюри 35 лет, он владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и не проигрывал в профессиональной карьере (34 победы и одна ничья).

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