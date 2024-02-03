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23:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна новая дата боя Фьюри и Усика

Стала известна новая дата боя между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Ее объявили в ходе интервью на YouTube-канале MMAFightingonSBN, где присутствовали спортсмены.

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Поединок между боксерами состоится 18 мая 2024-го. Оба спортсмена подтвердили, что дали согласие на бой в Саудовской Аравии.

Изначально схватка должна была пройти 18 февраля, однако ее перенесли из-за травмы Фьюри. Он получил рассечение брови во время спарринга. Таким образом, бой между британцем и украинцем был отложен в третий раз.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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