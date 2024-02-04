Бетербиев и Бивол подерутся летом! Отвечаем на пять главных вопросов по бою

Источник: Matchroom Boxing

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Противостояние, которое безуспешно пытались организовать в последние годы, официально анонсировано: поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня.

РИА Новости Спорт объясняет, чем так знаменательно это событие и какое влияние оно окажет на отечественный бокс.

1. Что будет стоять на кону?

Так как встречаются два чемпиона полутяжелого веса, одерживающие все титулы, соответственно, спортсмены будут биться за все пояса в дивизионе. Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Что касается Бивола, то он владеет титулом чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Также в декабре уроженец киргизского Токмака завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).

«Надеюсь, мы подеремся в 2024 году. Мне кажется, Бивол собирается встретиться со мной уже 4−5 лет. Он постоянно говорит об этом, только говорит… Надеюсь, однажды он закончит это делать и подерется со мной». Артур Бетербиев в интервью Boxing Scene

2. Чем еще так интересен поединок?

Оба полутяжеловеса не знают поражений: у Бетербиева в активе 20 триумфов, у Бивола — 22.

Ни один бой Артура не дошел до решения: все одержаны техническими или прямыми нокаутами.

Титульные бои с участием двух россиян — большая редкость. Например, Бетербиев ни разу не бился с соотечественниками, а Бивол лишь раз защищал пояс WBA Super от Умара Саламова.

Если же выходить на постсоветское пространство, то на фоне афиши «Бетербиев VS Бивол» меркнет даже встреча Александра Усика против россиянина Мурата Гассиева в июле 2018-го (украинец победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе).

В истории российского спорта был всего один абсолютный чемпион мира по боксу. В ноябре 2001 года им стал прославленный Константин Цзю (по версиям WBC/WBA/IBF в первом полусреднем весе).

К слову, сам Цзю не раз признавался, что не приветствует бой между россиянами, так как «Бетербиев и Бивол должны продолжать побеждать иностранцев, а не встречаться между собой».

3. Чего ждать от наших звезд в ринге?

Столкновения стилей. Бетербиев — настоящий хищник, нокаутер со стопроцентным показателем досрочных побед. А вот Бивол — его полная противоположность. У него 50% побед нокаутами (11 из 22) и серия из девяти триумфов единогласными решениями судей. Аккуратная техника, уверенная работа на очки и минимальное количество ошибок.

Главная интрига: сможет ли 39-летний Бетербиев пробить такую оборону? Или более возрастной боксер не достанет 33-летнего Бивола и будет «перебит» по очкам?

4. Какими были последние бои боксеров?

В январе в канадском Квебеке Бетербиев в седьмом раунде победил Каллума Смита техническим нокаутом. Британец ничего не смог противопоставить выступавшему под канадским флагом россиянину, и секундантам пришлось останавливать поединок после двух нокдаунов претендента.

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Бивол же в конце 2023 года взял верх над представителем Великобритании Линдоном Артуром после 12 раундов мастер-класса.

Главной же победой в карьере Бивола остается триумф над звездным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. В мае 2022 года россиянин победил коллекционера поясов единогласным решением судей и нанес на тот момент лучшему боксеру мира вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) второе поражение в профессиональной карьере.

«Это будет самая большая проверка в моей карьере. Я знаю, что Бетербиев физически сильнее, чем Канело. У него хорошая техника. Много людей говорят о его ударной мощи, но забывают про его технику. Да, у него очень сильный удар, но и техника тоже на высоком уровне». Дмитрий Бивол на YouTube-канале Matchroom Boxing

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5. Это главная битва 2024 года?

Для нашего бокса — бесспорно. Однако на мировой арене весной пройдет поединок, который, будем честны, вызывает куда больший резонанс.

Снова перенос… Уже не 17 февраля, а в мае Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Как и в случае с Бетербиевым и Биволом, оба боксера являются непобежденными и местом встречи станет Саудовская Аравия, где творит большие дела председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.

К слову, Аль аш-Шейх уже назвал имя следующего соперника победителя в российском противостоянии. Им станет непобежденный австралиец Джей Опетай, который выступает в первом тяжелом весе.