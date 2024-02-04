Бетербиев и Бивол подерутся летом! Отвечаем на пять главных вопросов по бою
Бой Бетербиева против Бивола пройдет 1 июня в Саудовской Аравии.
Бой Бетербиева против Бивола пройдет 1 июня в Саудовской Аравии.
Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Противостояние, которое безуспешно пытались организовать в последние годы, официально анонсировано: поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня.
РИА Новости Спорт объясняет, чем так знаменательно это событие и какое влияние оно окажет на отечественный бокс.
Так как встречаются два чемпиона полутяжелого веса, одерживающие все титулы, соответственно, спортсмены будут биться за все пояса в дивизионе. Бетербиев является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Что касается Бивола, то он владеет титулом чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Также в декабре уроженец киргизского Токмака завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).
«Надеюсь, мы подеремся в 2024 году. Мне кажется, Бивол собирается встретиться со мной уже 4−5 лет. Он постоянно говорит об этом, только говорит… Надеюсь, однажды он закончит это делать и подерется со мной».
К слову, сам Цзю не раз признавался, что не приветствует бой между россиянами, так как «Бетербиев и Бивол должны продолжать побеждать иностранцев, а не встречаться между собой».
Столкновения стилей. Бетербиев — настоящий хищник, нокаутер со стопроцентным показателем досрочных побед. А вот Бивол — его полная противоположность. У него 50% побед нокаутами (11 из 22) и серия из девяти триумфов единогласными решениями судей. Аккуратная техника, уверенная работа на очки и минимальное количество ошибок.
Главная интрига: сможет ли 39-летний Бетербиев пробить такую оборону? Или более возрастной боксер не достанет 33-летнего Бивола и будет «перебит» по очкам?
В январе в канадском Квебеке Бетербиев в седьмом раунде победил Каллума Смита техническим нокаутом. Британец ничего не смог противопоставить выступавшему под канадским флагом россиянину, и секундантам пришлось останавливать поединок после двух нокдаунов претендента.
Бивол же в конце 2023 года взял верх над представителем Великобритании Линдоном Артуром после 12 раундов мастер-класса.
Главной же победой в карьере Бивола остается триумф над звездным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. В мае 2022 года россиянин победил коллекционера поясов единогласным решением судей и нанес на тот момент лучшему боксеру мира вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) второе поражение в профессиональной карьере.
«Это будет самая большая проверка в моей карьере. Я знаю, что Бетербиев физически сильнее, чем Канело. У него хорошая техника. Много людей говорят о его ударной мощи, но забывают про его технику. Да, у него очень сильный удар, но и техника тоже на высоком уровне».
Для нашего бокса — бесспорно. Однако на мировой арене весной пройдет поединок, который, будем честны, вызывает куда больший резонанс.
Снова перенос… Уже не 17 февраля, а в мае Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Как и в случае с Бетербиевым и Биволом, оба боксера являются непобежденными и местом встречи станет Саудовская Аравия, где творит большие дела председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.
К слову, Аль аш-Шейх уже назвал имя следующего соперника победителя в российском противостоянии. Им станет непобежденный австралиец Джей Опетай, который выступает в первом тяжелом весе.
Автор: Иван Орехов