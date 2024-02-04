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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Усик и Фьюри будут оштрафованы на 10 миллионов долларов, если еще раз сорвут бой

Саудовский советник при королевском дворе Турки Алалших заявил, что Тайсона Фьюри и Александра Усика ждут серьезные последствия, если они сорвут объединительный бой 18 мая.

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Источник: Чемпионат.com

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших заявил, что чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34−0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21−0) ждут серьезные последствия, если они сорвут объединительный бой 18 мая.

«Если Усик откажется от боя, я устрою бой Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, — сказал Алалших MMA Fighting. — Если Тайсон сольется, то я дам Усику любого бойца, которого он захочет. У нас есть гарантии с обеих сторон, и они это знают».

Также Алалших сообщил, что сторона, которая сорвет бой, запланированный на 18 мая, будет оштрафована на 10 миллионов долларов.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но их бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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