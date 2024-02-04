Усик и Фьюри будут оштрафованы на 10 миллионов долларов, если еще раз сорвут бой

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших заявил, что чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34−0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21−0) ждут серьезные последствия, если они сорвут объединительный бой 18 мая.

«Если Усик откажется от боя, я устрою бой Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, — сказал Алалших MMA Fighting. — Если Тайсон сольется, то я дам Усику любого бойца, которого он захочет. У нас есть гарантии с обеих сторон, и они это знают».

Также Алалших сообщил, что сторона, которая сорвет бой, запланированный на 18 мая, будет оштрафована на 10 миллионов долларов.