Хабиб вспомнил серию пенальти с промахом Баджо в финале ЧМ-1994: «История знает только победителей. Обидно, но это реальность»

«История запоминает только победителей, хотя участников и двое. Обидно, но это реальность. Но иногда реальность, у которой мы не готовы, может послужить неким трамплином», — написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов, прикрепив кадры послематчевой серии пенальти финала чемпионата мира по футболу 1994 года, в которой Бразилия выиграла благодаря промахам Франко Барези, Даниэле Массаро и Роберто Баджо.