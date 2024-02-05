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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб вспомнил серию пенальти с промахом Баджо в финале ЧМ-1994: «История знает только победителей. Обидно, но это реальность»

«История запоминает только победителей, хотя участников и двое. Обидно, но это реальность. Но иногда реальность, у которой мы не готовы, может послужить неким трамплином», — написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов, прикрепив кадры послематчевой серии пенальти финала чемпионата мира по футболу 1994 года, в которой Бразилия выиграла благодаря промахам Франко Барези, Даниэле Массаро и Роберто Баджо.

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Хабиб вспомнил серию пенальти с промахом Баджо в финале ЧМ-1994: «История знает только победителей. Обидно, но это реальность» | Источник: Sports.Ru

Ризван Магомедов: «Хабиб на связи с футбольными клубами, а от предложений по грэпплингу отказывается».

Абдель-Азиз думает, что Хабиб мог бы стать чемпионом UFC в четырех дивизионах: «Стилистически он — кошмар для Перейры, Эдвардса и Адесаньи».

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