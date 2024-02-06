Абель Санчес: «Вернется ли Головкин? Я понятия не имею. Надеюсь, что нет»
Экс-тренер Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал вероятность возвращения казахстанского боксера на ринг.
Экс-тренер Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал вероятность возвращения казахстанского боксера на ринг.
— Я понятия не имею. Надеюсь, что нет. Я не видел его последний бой с Канело. Только слышал и читал об этом. Я не думаю, что он состарился. По-моему, он выглядел в этом бою не так, как ожидалось, из-за изменении его привычек и режима тренировок.
— Вы общаетесь?
— Нет, мы не общались и не виделись друг с другом с момента расставания, — отметил Санчес.