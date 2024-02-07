Казахстан с нокдауном выиграл дуэль у Узбекистана на малом ЧМ по боксу
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет провел бой ⅛ финала международного турнира «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет провел бой ⅛ финала международного турнира «Кубок Странджа», который проходит в Софии (Болгария), сообщают Vesti.kz.
Его соперником в весе до 80 килограмм стал боксер из Узбекистана Алохон Абдуллаев. Бой завершился в пользу казахстанца — 4:0. При этом во втором раунде рефери снял один балл с Абдуллаева, а в третьем Кулахмету был отсчитан нокдаун.
На профи-ринге Турсынбай дебютировал в 2020 году и провел семь боев: шесть побед (4 КО) при одном поражении. Свой последний бой он провел в декабре в Сандерленде (Англия), где решением судей победил француза Фуада Эль-Массуди (18−22−1, 2 КО).
27-летний Кулахмет — бронзовый призер чемпионата мира (2019) и чемпион Азии среди взрослых (2019) и молодежи (2013) в среднем весе.