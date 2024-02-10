Удар на силу. Новая дисциплина, в которой побеждают слесари и сотрудники заводов

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дисциплины «удар на силу» и «удар на скорость» были зарегистрированы Министерством спорта РФ в конце января. А уже через несколько дней жители Серпухова и гости турнира Международной ассоциации бокса (IBA) стали первыми, кто протестировал новые дисциплины.

«Сила удара — это давно развивающееся направление, — отметил руководитель профильного департамента Федерации бокса России Олег Жадобин. — Мы знаем, что люди, которые приходят заниматься боксом, хотят измерить силу своего удара. Эти дисциплины мы начали активно развивать в 2017 году. А в прошлом году провели 80 соревнований по всей стране, в которых приняли участие более 45 тыс. человек».

Людям с детства знакомо выражение «сила удара». Во многих парках и на других территориях можно заметить так называемый силомер. Это аппарат с боксерской грушей, на котором каждый может проверить силу собственного удара. Однако утвержденные Минспортом дисциплины будут проводиться на профессиональном оборудовании, погрешность которого, в отличие от «паркового оборудования», минимальна.

«Будет использоваться только сертифицированное оборудование от российских производителей. Мы сейчас как раз занимаемся подбором подрядчиков и производителей. Что касается участников, то они будут соревноваться по весовым категориям с прямыми и боковыми ударами», — рассказал Жадобин.

Соревноваться в указанных дисциплинах пока будут только мужчины. Участник должен достигнуть 12 лет. Также спортсмены будут делиться на следующие весовые категории: до 54 кг, до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 92 кг.

Рекорды и сила

Техника удара в утвержденных дисциплинах отличается от типичной боксерской. У некоторых участников данная техника напоминает метание диска. «Все дело в размахе и резком скручивании», — объяснил ТАСС свою технику один из участников, показавший результат более 700 кг. Такой результат считается довольно высоким показателем, поскольку даже бывший чемпион мира в супертяжелом весе Султан Ибрагимов показал всего 400 кг.

«Мы обязательно будем заниматься формированием сборной России. Но первоначально нужно поставить на поток календарь соревнований. Убеждены, что новые дисциплины будут иметь высокую популярность среди единоборцев», — сказал Жадобин.

Жадобин отметил, что дисциплины подходят абсолютно всем, участник может и не быть профессиональным спортсменом. «У нас участвуют и побеждают простые работяги — слесари, сотрудники заводов. Эта дисциплина подходит каждому, необязательно всю жизнь заниматься профессиональным спортом. К слову, это работает и для людей, у которых есть определенные ограничения по здоровью», — сказал собеседник агентства.