Второй день поисков осетинской спортсменки не дал результатов | Источник: © РИА Новости

В воскресенье в 4.45 мск в дагестанскую полицию обратилась жительница Северной Осетии с сообщением о том, что ее 22-летняя дочь, студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова накануне вечером в Каспийске вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

«Еще один день пришел, и вновь — ничего. Усилия сегодняшнего дня не принесли результатов. В ночное время поиск существенно затруднен условиями. Завтра, с раннего утра, продолжится с новыми силами», — написала Гариева.

Ранее она сообщила, что пропавшая девушка приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу, но проиграла в турнире и очень тяжело это переживала. Не взяв в собой телефон, она вышла в неизвестном направлении. По информации управления уголовного розыска, в последний раз девушку видели в субботу в 18.37 мск на берегу моря стоящей по пояс в воде.