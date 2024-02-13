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01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Второй день поисков осетинской спортсменки не дал результатов

МАХАЧКАЛА, 12 фев — РИА Новости. Второй день поисков пропавшей в Дагестане спортсменки из Северной Осетии не принес результатов, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

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Второй день поисков осетинской спортсменки не дал результатов | Источник: © РИА Новости

В воскресенье в 4.45 мск в дагестанскую полицию обратилась жительница Северной Осетии с сообщением о том, что ее 22-летняя дочь, студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова накануне вечером в Каспийске вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

«Еще один день пришел, и вновь — ничего. Усилия сегодняшнего дня не принесли результатов. В ночное время поиск существенно затруднен условиями. Завтра, с раннего утра, продолжится с новыми силами», — написала Гариева.

Ранее она сообщила, что пропавшая девушка приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу, но проиграла в турнире и очень тяжело это переживала. Не взяв в собой телефон, она вышла в неизвестном направлении. По информации управления уголовного розыска, в последний раз девушку видели в субботу в 18.37 мск на берегу моря стоящей по пояс в воде.

Спортсменку ищут сотрудники МВД и МЧС Дагестана, волонтеры, в том числе «Лиза Алерт», друзья и коллеги из Осетии, неравнодушные жители Дагестана. В понедельник к поискам подключились водолазы, также в рамках поисковой операции в Каспийское море выходили катера.

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