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00:29 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадия Головкина выдвинули на пост президента НОК

Казахстанский боксер Геннадий Головкин выдвинут на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

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Источник: Matchroom Boxing

Сегодня, 14 февраля состоялось заседание Независимой избирательной комиссии НОК РК, где были рассмотрены формы на выдвижение кандидатов в президенты. Головкин выдвинут на пост федерациями по олимпийским видам спорта.

Напомним, НОК Казахстана был создан в феврале 1990 года, признание Международного олимпийского комитета (МОК) получил в сентябре 1993-го. Комитет с 2015 года возглавляет Тимур Кулибаев.

Что касается Головкина, то он не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Добавим, что на должность представителя национальной федерации по олимпийским видам спорта, выдвинут чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро пловец Дмитрий Баландин.

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