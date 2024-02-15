Геннадия Головкина выдвинули на пост президента НОК

Источник: Matchroom Boxing

Сегодня, 14 февраля состоялось заседание Независимой избирательной комиссии НОК РК, где были рассмотрены формы на выдвижение кандидатов в президенты. Головкин выдвинут на пост федерациями по олимпийским видам спорта.

Напомним, НОК Казахстана был создан в феврале 1990 года, признание Международного олимпийского комитета (МОК) получил в сентябре 1993-го. Комитет с 2015 года возглавляет Тимур Кулибаев.

Что касается Головкина, то он не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.