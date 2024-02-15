Тим Цзю ответил австралийскому журналисту, который назвал неадекватным его русского отца

— Учитывая, что папа вел себя неадекватно единственный раз, когда был вашим секундантом… Он будет в вашем углу, сидеть около ринга, или вы отправите его на 15-й ряд?

— Это не столько советы… Папа говорит мне, что я сделал не так. Однажды он раскритиковал еду, которую я ел. Я ответил: «Окей, не волнуйся». Он мой папа, поэтому я всегда слушаю и уважаю его слова. Но в то же время я уже сам понимаю, что мне делать. И делаю то, что хочу, — заявил Цзю в интервью Fox Sports Australia.