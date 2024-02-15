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00:38 (мск), источник: Sport24

Тим Цзю ответил австралийскому журналисту, который назвал неадекватным его русского отца

Непобежденный российско-австралийский боксер Тим Цзю ответил на вопросы австралийской прессы о своем легендарном отце — боксере Косте Цзю.

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Тим Цзю ответил австралийскому журналисту, который назвал неадекватным его русского отца | Источник: Соцсети

30 марта Тим Цзю проведет бой против американца Кита Турмана на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).

— Отец приедет на бой против Турмана?

— Он очень хочет приехать. Нам надо посмотреть, насколько удобно это будет по логистике.

— Учитывая, что папа вел себя неадекватно единственный раз, когда был вашим секундантом… Он будет в вашем углу, сидеть около ринга, или вы отправите его на 15-й ряд?

— Ха-ха, хороший вопрос. Папе надо подготовиться, у него будет свой «тренировочный лагерь». Мы пытаемся решить этот вопрос. Это нелегко.

— Папа дает вам много советов?

— Это не столько советы… Папа говорит мне, что я сделал не так. Однажды он раскритиковал еду, которую я ел. Я ответил: «Окей, не волнуйся». Он мой папа, поэтому я всегда слушаю и уважаю его слова. Но в то же время я уже сам понимаю, что мне делать. И делаю то, что хочу, — заявил Цзю в интервью Fox Sports Australia.

Тим Цзю провел 24 боя в профессиональном боксе и одержал 24 победы.

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