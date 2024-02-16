57-летний Майк Тайсон показал впечатляющую скорость на тренировке

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«Железный Майк» поработал на лапах с тренером Рафаэлем Кордейро в зале комплекса UFC Apex.

Свой последний выставочный поединок Тайсон провел в ноябре 2020-го против Роя Джонса-младшего.

Сообщалось, что Тайсон ведет переговоры о новом поединке против экс-бойца ММА Федора Емельяненко. Также ходили слухи о возможной встрече Тайсона с Марком Хантом.