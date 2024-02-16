Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
Футбол. Еврокубки
20.02
Интер
Атлетико
10
Футбол. Еврокубки
20.02
ПСВ
Боруссия Д
11
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
Футбол. Зарубежный
20.02
Манчестер Сити
Брентфорд
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
Хоккей. КХЛ
20.02
Спартак
Торпедо
73
Хоккей. КХЛ
20.02
Куньлунь РС
Сочи
40
Хоккей. КХЛ
20.02
СКА
Северсталь
03
Хоккей. КХЛ
20.02
Динамо Мн
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
20.02
Сибирь
Лада
30
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
16 февраля, источник: Sports.Ru

Куат Хамитов о назначении Головкина президентом НОК Казахстана: «Если придет голодный и злой — изменит систему»

Казахстанский боец MMA Куат Хамитов прокомментировал выдвижение Геннадия Головкина на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Наверх

"Все зависит от того, какого Головкина мы увидим. Если придет голодный и злой, чтобы исправить весь этот мусор, то думаю, у него есть все для того, чтобы изменить что-то, изменить систему.

А если придет Головкин, как многие наши чиновники, который обязан кому-то в роли пешки, которого просто посадили для галочки, то ничего не изменится! Все зависит от него, ведь он сам когда-то устал от этой системы и ушел в профи", — заявил Хамитов.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа».

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р.

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь