Куат Хамитов о назначении Головкина президентом НОК Казахстана: «Если придет голодный и злой — изменит систему»

"Все зависит от того, какого Головкина мы увидим. Если придет голодный и злой, чтобы исправить весь этот мусор, то думаю, у него есть все для того, чтобы изменить что-то, изменить систему.

А если придет Головкин, как многие наши чиновники, который обязан кому-то в роли пешки, которого просто посадили для галочки, то ничего не изменится! Все зависит от него, ведь он сам когда-то устал от этой системы и ушел в профи", — заявил Хамитов.

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