Боксер Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии IBA
ТАСС, 16 февраля. Чемпион мира 2023 года среди любителей россиянин Шарабутдин Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов.
ТАСС, 16 февраля. Чемпион мира 2023 года среди любителей россиянин Шарабутдин Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов.
В 10-раундовом титульном поединке весовой категории до 90,71 кг, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Душанбе, Атаев победил представителя Азербайджана Лорена Альфонсо Домингеса решением судей.
Атаеву 24 года, он является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России. Атаев провел шесть боев на профессиональном ринге и одержал шесть побед, четыре из которых нокаутом.
Домингесу 28 лет, он является бронзовый призером Олимпиады (2020), чемпионом мира (2021) и Европейских игр (2019), серебряным призером чемпионата мира (2023). В финале ЧМ-2023 Домингес уступил Аатаеву.
IBA Champions Night — серия турниров, которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса.