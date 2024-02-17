Боксер Атаев завоевал титул чемпиона мира по версии IBA

В 10-раундовом титульном поединке весовой категории до 90,71 кг, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Душанбе, Атаев победил представителя Азербайджана Лорена Альфонсо Домингеса решением судей.

Атаеву 24 года, он является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России. Атаев провел шесть боев на профессиональном ринге и одержал шесть побед, четыре из которых нокаутом.