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23:11 (мск), источник: ТАСС

Блогер Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе

ТАСС, 16 февраля. Российский блогер Даня Милохин успешно дебютировал в профессиональном боксе. В трехраундовом поединке весовой категории до 70 кг, прошедшем в Дубае, Милохин выиграл техническим нокаутом в первом раунде у индийского блогера Аджмана Хана.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок прошел на бойцовском турнире организации Alpha Fight Series и носил выставочный характер. Милохин вышел на ринг с флагом России.

Милохин ранее заявлял, что занимается подготовкой к дебюту в единоборствах под руководством опытных тренеров, в том числе специалистов, которые работают с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым. Непосредственно к поединку с Ханом блогера готовил мастер спорта по боксу Зорик Степанян.

Ранее Милохин провел боксерский поединок против Артура Бабича, но он носил шуточный характер. Соперники вышли на ринг маленького размера в больших розовых перчатках, поединок продлился три раунда, победителем был объявлен Милохин.

Милохину 22 года, он является видеоблогером, тиктокером, музыкантом, киноактером. У него 3,1 млн подписчиков в социальных сетях. В 2022 году Милохин принимал участие в телевизионном шоу фигуристов «Ледниковый период», выступив в паре с двукратным серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

31-летний Хан — блогер, у которого более 3,5 млн подписчиков. Он снимает ролики о стиле жизни, моде, путешествиях и еде. Хан провел второй бой на боксерском ринге. В 2021 году он проиграл миллионеру Рашиду Белхасе нокаутом в первом раунде.

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