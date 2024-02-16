Блогер Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе

Поединок прошел на бойцовском турнире организации Alpha Fight Series и носил выставочный характер. Милохин вышел на ринг с флагом России.

Милохин ранее заявлял, что занимается подготовкой к дебюту в единоборствах под руководством опытных тренеров, в том числе специалистов, которые работают с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым. Непосредственно к поединку с Ханом блогера готовил мастер спорта по боксу Зорик Степанян.

Ранее Милохин провел боксерский поединок против Артура Бабича, но он носил шуточный характер. Соперники вышли на ринг маленького размера в больших розовых перчатках, поединок продлился три раунда, победителем был объявлен Милохин.

Милохину 22 года, он является видеоблогером, тиктокером, музыкантом, киноактером. У него 3,1 млн подписчиков в социальных сетях. В 2022 году Милохин принимал участие в телевизионном шоу фигуристов «Ледниковый период», выступив в паре с двукратным серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.