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11:08 (мск), источник: Sport24

«Россия — любимая наша страна!» Милохин спел гимн РФ после победы в дебютном боксерском поединке

Тиктокер Даня Милохин спел гимн России после победного дебюта в боксе.

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«Россия — любимая наша страна!» Милохин спел гимн РФ после победы в дебютном боксерском поединке | Источник: Sport24

Первый поединок по правилам бокса Милохин провел 16 февраля в Дубае (ОАЭ) на турнире Alpha Fight Series. Соперником блогера в выставочном поединке стал его коллега из Индии Аджмал Хан (3,6 млн подписчиков).

Бой завершился победой 22-летнего Милохина в первом раунде техническим нокаутом.

После окончания боя Милохин, который обернулся в триколор, спел гимн России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре прошлого года тиктокер улетел из России в Дубай после угроз призвать его в армию.

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