«Россия — любимая наша страна!» Милохин спел гимн РФ после победы в дебютном боксерском поединке | Источник: Sport24

Первый поединок по правилам бокса Милохин провел 16 февраля в Дубае (ОАЭ) на турнире Alpha Fight Series. Соперником блогера в выставочном поединке стал его коллега из Индии Аджмал Хан (3,6 млн подписчиков).

Бой завершился победой 22-летнего Милохина в первом раунде техническим нокаутом.

После окончания боя Милохин, который обернулся в триколор, спел гимн России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240517&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.