«Россия — любимая наша страна!» Милохин спел гимн РФ после победы в дебютном боксерском поединке
Тиктокер Даня Милохин спел гимн России после победного дебюта в боксе.
Тиктокер Даня Милохин спел гимн России после победного дебюта в боксе.
Первый поединок по правилам бокса Милохин провел 16 февраля в Дубае (ОАЭ) на турнире Alpha Fight Series. Соперником блогера в выставочном поединке стал его коллега из Индии Аджмал Хан (3,6 млн подписчиков).
Бой завершился победой 22-летнего Милохина в первом раунде техническим нокаутом.
После окончания боя Милохин, который обернулся в триколор, спел гимн России.
В сентябре прошлого года тиктокер улетел из России в Дубай после угроз призвать его в армию.