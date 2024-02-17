Кевин Джонсон в ближайшее время получит жилье в Самаре
Как сообщил ТАСС спортсмен, он будет работать тренером.
Как сообщил ТАСС спортсмен, он будет работать тренером.
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон в ближайшее время получит квартиру в Самаре. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
«Я в ближайшее время вылетаю в Самару. Получу жилье и буду работать тренером», — сказал Джонсон.
Ранее Джонсон победил ирландца Шона Тёрнера техническим нокаутом в четвертом раунде. Это был первый поединок боксера после получения российского гражданства.