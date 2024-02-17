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10:50 (мск), источник: ТАСС

Кевин Джонсон в ближайшее время получит жилье в Самаре

Как сообщил ТАСС спортсмен, он будет работать тренером.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон в ближайшее время получит квартиру в Самаре. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

«Я в ближайшее время вылетаю в Самару. Получу жилье и буду работать тренером», — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон победил ирландца Шона Тёрнера техническим нокаутом в четвертом раунде. Это был первый поединок боксера после получения российского гражданства.

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