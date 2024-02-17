Джонсон победил Тернера в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» | Источник: Известия

Первые три раунда прошедшего поединка можно был увидеть достаточно вязкую и бескомпромиссную борьбу двух высококлассных боксеров. Джонсон достаточно много пропускал, однако учитывая тот факт, что свалить его не мог даже британский боксер Тайсон Фьюри, рассчитывать на это Тернеру было опрометчиво.

Сам российский боксер Джонсон не форсировал события и вел бой в своем привычном темпе.

Развязка поединка случилась в четвертом раунде, в котором Джонсон смог осуществить мощнейший удар по печени своего оппонента. В результате этого Тернер опустился на настил клетки, а судья сразу же остановил бой.

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Стоит отметить, что этот момент вышел несколько скандальным, поскольку судья решил не открывать счет, сразу остановив бой, хотя Тернер встал раньше счета 10. По итогу ирландский боксер имел право быть недовольным преждевременной остановкой поединка.

Кроме того, Джонсон, получивший гражданство Российской Федерации, вышел на бой против Тернера в шапке-ушанке.

Он выехал к рингу на телеге под композицию из оперы «Князь Игорь».

Перед боем ирландский боец Шон Тернер и российский боксер Кевин Джонсон рассказали «Известиям» о своей подготовке к бою. Тернер отметил, что спал по 12 часов, в свою очередь, его оппонент Джонсон рассказал, что ему не удалось выспаться сегодня, так как его разбудила собака из-за проблем со здоровьем.

15 февраля участники полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли церемонию взвешивания. Так, участник главного боя Кевин Джонсон оказался на 15 кг легче ирландца Шона Тернера. Вес Тернера составил 128 кг, в то время как Джонсон показал на весах 113 кг.

12 февраля Тернер пообещал нокаутировать Джонсона в главном бою предстоящего турнира. В ответ на это Джонсон назвал себя русским и заявил, что легко одержит победу над своим соперником.

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6 февраля «Известия» показали кадры тренировки Джонсона перед встречей с Тернером. Спортсмен провел общую физическую тренировку, отработал точечные удары со спарринг-партнером и в какой-то момент спел отрывок из песни автора и исполнителя SHAMAN «Я русский».

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Тогда же тренер Джонсона Тарас Кияшко назвал его большим профессионалом, который довольно легко адаптировался к правилам предстоящего боя. В этой связи Кияшко выразил уверенность, что спортсмен прекрасно подойдет к поединку.