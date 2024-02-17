Российский боксер Атаев завоевал титул чемпиона IBA | Источник: Известия

Поединок состоялся в Душанбе, столице Таджикистана. 10-раундовый бой в весовой категории до 86 кг завершился победой 24-летнего Атаева судейским решением.

Российский спортсмен Атаев победил в семи боях в профессиональной карьере. Он является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России. В свою очередь, 28-летний представитель Азербайджана Домингес является бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио, победителем ЧМ 2021 года, Европейских игр 2019 года, серебряным призером ЧМ-2023, в финале которых Домингес также уступил Атаеву.