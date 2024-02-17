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12:12 (мск), источник: Известия

Российский боксер Атаев завоевал титул чемпиона IBA

Россиянин Шарабутдин Атаев 16 февраля одолел азербайджанского спортсмена Лорена Альфонсо Домингеса в поединке и завоевал титул чемпиона Международной ассоциации бокса (IBA).

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Российский боксер Атаев завоевал титул чемпиона IBA | Источник: Известия

Поединок состоялся в Душанбе, столице Таджикистана. 10-раундовый бой в весовой категории до 86 кг завершился победой 24-летнего Атаева судейским решением.

Российский спортсмен Атаев победил в семи боях в профессиональной карьере. Он является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России. В свою очередь, 28-летний представитель Азербайджана Домингес является бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио, победителем ЧМ 2021 года, Европейских игр 2019 года, серебряным призером ЧМ-2023, в финале которых Домингес также уступил Атаеву.

Ранее, 3 февраля, в подмосковном Серпухове состоялся вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA». Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев понаблюдал за поединками спортсменов из России и других государств. В главном бою мероприятия трехкратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков одержал победу над финалистом чемпионата мира в Ташкенте кубинцем Сайделем Хортой. Кроме того, россиянин Александр Дорофеев одолел боксера из Нигерии Остина Ннамди.

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