Джонсон посвятил победу над Тернером Самаре | Источник: Известия

«Я рад, что могу гордиться тем, что русский. Я должен был проявить себя, должен был доказать, что я теперь другой Джонсон», — заявил он.

По словам спортсмена, промоутер предупредил его, что он не может быть прежним боксером. Как отметил Джонсон, у него просто не было другого выбора, кроме как одержать победу над Тернером.

Боец также заявил, что посвящает свою победу городу Самаре.

Джонсон в ночь на 17 февраля техническим нокаутом победил в бою ирландского бойца Шона Тернера в главном поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Первые три раунда прошедшего поединка можно было увидеть достаточно вязкую и бескомпромиссную борьбу двух высококлассных боксеров. Джонсон довольно много пропускал, однако учитывая тот факт, что свалить его не мог даже британский боксер Тайсон Фьюри, рассчитывать на это Тернеру было опрометчиво.

Перед боем ирландский боец Шон Тернер и российский боксер Кевин Джонсон рассказали «Известиям» о своей подготовке к бою. Тернер отметил, что спал по 12 часов, в свою очередь, его оппонент Джонсон рассказал, что ему не удалось выспаться сегодня, так как его разбудила собака из-за проблем со здоровьем.

15 февраля участники полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли церемонию взвешивания. Так, Кевин Джонсон оказался на 15 кг легче ирландца Шона Тернера. Вес Тернера составил 128 кг, в то время как Джонсон показал на весах 113 кг.

12 февраля Тернер пообещал нокаутировать Джонсона в главном бою предстоящего турнира. В ответ на это Джонсон назвал себя русским и заявил, что легко одержит победу над своим соперником.

6 февраля «Известия» показали кадры тренировки Джонсона перед встречей с Тернером. Спортсмен провел общую физическую тренировку, отработал точечные удары со спарринг-партнером и в какой-то момент спел отрывок из песни автора и исполнителя SHAMAN «Я русский».

Тогда же тренер Джонсона Тарас Кияшко назвал его большим профессионалом, который довольно легко адаптировался к правилам предстоящего боя. В этой связи Кияшко выразил уверенность, что спортсмен прекрасно подойдет к поединку.

23 января Джонсон назвал себя стопроцентным русским.

11 января появились кадры вручения Джонсону российского паспорта. Ролик опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Спортсмен оставил образец подписи в документе. После этого российский паспорт ему вручила сотрудница полиции. На церемонии Джонсон был в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. Российское гражданство Джонсон получил в соответствии с указом главы государства от 9 января.

Джонсон назвал 11 января своим вторым днем рождения. Также в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.