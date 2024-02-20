«Он что, совсем больной?» Костя Цзю заподозрил у Дани Милохина скудоумие: тиктокер вышел на боксерский бой в линзах

Милохин 16 февраля нокаутировал индийского блогера Аджмала Хана уже в первом раунде на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240514&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

"Даня Милохин вышел на бой в линзах? Он что, совсем больной что ли? Нельзя выступать на ринге в линзах! Ну если ты дурак, то перед боем всегда проводится медицинское обследование.

Перед каждым боем проверяют зрение и доктор мог запретить ему выступать. Видимо, Милохину врачи разрешили выйти на бой в линзах, но это неправильно! Не может быть такого в профессиональном боксе.

Если человека выпустили на ринг в линзах и не провели ему медицинский осмотр, то это говорит об уровне турнира. Ну как они могли допустить его? Честно, такого даже у меня за всю карьеру не было!" — сказал Цзю в эксклюзивном комментарии для Sport24.

Напомним, что после дебютного боя Милохин записал видео, на котором в числе прочего сказал: «Вот и прошел мой дебютный бой в боксе. Конечно, он прошел не так, как я хотел. Совсем не по плану. Я хотел подольше как-то поиграться. Но из-за того, что он меня ударил, у меня вылетела левая линза, я не видел на один глаз. Поэтому я испугался и решил, что, если я не закончу сейчас, то он наберется уверенности и закончит меня».