В сборной Узбекистана поблагодарили Казахстан за Джалолова

"Это правда, что я отдаю приоритет дисциплине. Я много раз бил Баходира скакалкой. Иногда вмешивались другие тренеры. В результате такой строгой дисциплины Баходир стал чемпионом. Теперь он благодарит меня.

Кстати, Казахстан тоже внес немалый вклад в рост Баходира. Все мои сильные ученики во главе с Бахадиром, Исраилом, Муроджоном, Эльнуром стали известны миру благодаря Казахстану. У вас ежегодно проводится 10−15 турниров среди молодежи и взрослых. Многих своих учеников я возил на турниры, проводимые в таких городах, как Астана, Алматы, Павлодар, Костанай, Атырау, Актау, Шымкент, Туркестан. Иногда, закончив турнир в одном городе, мы не возвращались домой, а сразу отправлялись на турнир в другом городе.

Главной целью было привлечь наших боксеров к участию в турнирах и набраться опыта. Такие боксеры, как Джалолов, Мадримов, Ахмадалиев, раньше принимали участие в юношеских и взрослых соревнованиях одновременно.

Баходир в юности был худым и невысоким. Раньше он дрался в весе 92 килограмма. Был момент, когда мы, чтобы у него не пропало желание, просили личного тренера Алексея Севастьянова: «Пусть не бьет сильно, а том мы не выпустим его на ринг во втором раунде». Теперь Баходир поднимает наш флаг", — цитирует Киличева Bassport.kz.

29-летний Джалолов — чемпион Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира (2019, 2023), бронзовый призер чемпионата мира (2015), чемпион Азиатских игр (2022) и трехкратный чемпион Азии (2017, 2019, 2021).