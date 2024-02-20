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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Узбекистана сделал признание о казахстанском боксе

Главный тренер сборной Узбекистана Тулкин Киличев рассказал, какой полезный совет ему дал коллега Мырзагали Айтжанов из сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Bassport.kz.

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Источник: Olamsport

"Наш брат Мырзагали — один из сильнейших тренеров в мире. Когда он впервые взял бразды правления сборной Казахстана, Украина лидировала в мировом боксе. На тот момент именно боксеры Казахстана показали украинцам достойную конкуренцию и напирали дальше. На тот момент я только начинал работать тренером и начал тренировать сборную Чирчика. Раньше я спрашивал Мырзагали и Марата Жакиева о том, чего не знал, и получал от них советы.

Когда я был молоды, иногда не мог терпеть несправедливость судей. Тогда наш брат Мырзагали сказал мне: «Тулкин, из крика ничего не выйдет. Они не изменят своего решения. Поэтому готовь своих боксеров еще сильнее. Если позволишь себе злиться, быстро выдохнешься. В будущем ты не раз увидишь много такой несправедливости». Судя по всему, он был прав. После этого много чего видел«, — рассказал Киличев газете “Егемен Казахстан”.

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