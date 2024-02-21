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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ротенберг о 0:3 от «Северстали»: «Против Хабиба всегда выходил новый “Макгрегор” на спаррингах, когда он готовился к бою с Конором. И к нам приехал самый свежий Макгрегор»

20 февраля СКА дома проиграл «Северстали» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. 18-го клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Торпедо» (4:3).
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Ротенберг после 0:3 от «Северстали»: «Против Хабиба всегда выходил новый “Макгрегор” на спаррингах, когда он готовился к бою с Конором. И к нам приехал самый свежий Макгрегор» | Источник: Sports.Ru

— Вас «Северсталь» чем-то удивила?

— Они играют как «Торпедо». Раньше Козырев выстроил всю систему в Нижнем Новгороде. Одинаковые команды, очень быстрые. Две игры подряд с такими соперникам.

Я рассказывал, как Хабиб готовился к бою с Макгрегором. Против него на спаррингах каждый раз выходил новый «Макгрегор». Вот и сегодня против нас вышел новый «Макгрегор» — такой же, только свежий.

Понятно, что нам было сложнее. Когда идет серия плей-офф — там равные силы. Команды тратят одинаковое количество сил. Идет игра — кто лучше подготовился, кто лучше настроился. А здесь получилось так, что приехал самый свежий Макгрегор.

Да, они сегодня были лучше нас — это правда, без всяких оправданий. Они успевали везде, были свежее. А мы в таких ситуациях должны выполнять игровой план, чтобы каждый хоккеистов понимал, что мы должны правильно делать, чтобы побеждать, — сказал главный тренер СКА Ротенберг.

СКА впервые проиграл на новой арене: ключевой эпизод — странный привоз от капитана.

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