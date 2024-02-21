Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего» | Источник:

Джонс побил всех в полутяжелом весе, а сейчас дерется в тяжелом дивизионе. Он пропустил три года, но заставил Сирила Гана выглядеть так, словно тот ни разу в жизни не дрался. Джонс — лучший боец в истории", — сказал президент UFC Дана Уайт.