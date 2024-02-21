Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего»
"Величайший боец всех времен — это Джон Джонс. Как и Хабиб, он никогда не проигрывал. Но от Нурмагомедова я бы хотел увидеть большего.
"Величайший боец всех времен — это Джон Джонс. Как и Хабиб, он никогда не проигрывал. Но от Нурмагомедова я бы хотел увидеть большего.
Джонс побил всех в полутяжелом весе, а сейчас дерется в тяжелом дивизионе. Он пропустил три года, но заставил Сирила Гана выглядеть так, словно тот ни разу в жизни не дрался. Джонс — лучший боец в истории", — сказал президент UFC Дана Уайт.
Сехудо не считает, что Хабиб входит в топ-5 величайших бойцов: «У него мало защит титула».
Хавьер Мендес: «Хабиб не вернется, даже если ему предложат $100 млн. Деньги не важны для него».