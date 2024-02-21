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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Уайт — о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу»

"Мы готовились, но это все равно случилось. Конечно, ситуация нас разочаровала. Многие люди думают, что мы были рады, но это не пошло нам на пользу.

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Уайт — о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу» | Источник: Sports.Ru

UFC — лучший промоушен в мире. Мы должны подавать другим пример", — сказал президент организации Дана Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре-2018. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего».

Хабиб пошутил о победе над Конором: бой на UFC 229 состоялся пять лет назад.

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