Уайт — о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу»

Уайт — о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу»

"Мы готовились, но это все равно случилось. Конечно, ситуация нас разочаровала. Многие люди думают, что мы были рады, но это не пошло нам на пользу.