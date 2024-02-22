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00:50 (мск), источник: Sport24

Валуев обвинил Милохина из-за флага и гимна России: «Выглядит издевательски. Не нужно обманываться его действиями»

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев высказался о популярном тиктокере Дане Милохине, который 16 февраля вышел на свой дебютный боксерский бой в Дубае с флагом России и под гимн страны.

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"Этот бокс я не смотрел. Там был шоу-бой. Это не профессиональный бокс. Три раунда. Если ты даже готовился, надел перчатки и провел бой, это еще не бокс. Это шоу-программа с уходом на рекламу, о которой, кстати, я думаю, Даня очень переживает.

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Что касается выхода в ринг с флагом и гимном России, то не нужно обманываться действиями Дани Милохина. Мы видим такие случаи с очень многими известными людьми, в том числе из шоу-бизнеса. С огромнейшей аудиторией они позволяют себе, мягко говоря, нелицеприятные вещи, действия, высказывания. А потом начинают каяться: не в ту дверь вошли или еще чего. Это мне напоминает видео очередного мужчины или очередной женщины, которые в отделе УВД записывают извинения после очень серьезных выпадов и действий. Думают, извинились, и все.

Поверьте, Даня Милохин не лучший пример для молодежи. Но мы по-христиански все понимаем: человек может оступиться, может каким-то образом совершить ошибки.

Это [выход в ринг с флагом и гимном России] была не лучшая идея, на мой взгляд. Потому что выглядит она гротескно. Она выглядит как те извинения наших шоу-блогеров и артистов, которые прозвучали после известных недавних событий. И выглядит это по-издевательски, на мой взгляд. Так не должно быть.

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Причем реальные действия со стороны Дани, в принципе, могли бы быть вполне успешными. Но не совсем вот это, не этот шоу-бой«, — сказал Валуев в ток-шоу “Есть тема”.

Напомним, что бой завершился победой Милохина нокаутом в первом раунде. Его соперником выступил индийский блогер Аджмал Хан.

После победы Милохин спел гимн России.

В сентябре прошлого года Милохин сбежал из России в Дубай, когда директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны России с просьбой призвать его в ряды Вооруженных сил России.

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