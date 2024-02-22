Уайт о Хабибе: «Ему подарили недвижимость на 20 млн после боя с Макгрегором»

Президент России дал Хабибу и его отцу недвижимость в России на сумму в 20 миллионов долларов. Затем он поехал в мусульманские страны и получил все, о чем можно мечтать, — машины, деньги, спортивные залы.

Когда Хабиб достиг такого уровня славы, то он начал напоминать Конора Макгрегора", — заявил президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре-2018. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

Уайт о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу».