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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Уайт о Хабибе: «Ему подарили недвижимость на 20 млн после боя с Макгрегором»

"Он даже не вернулся в раздевалку после боя. Владимир Путин разговаривал с ним по телефону.
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Президент России дал Хабибу и его отцу недвижимость в России на сумму в 20 миллионов долларов. Затем он поехал в мусульманские страны и получил все, о чем можно мечтать, — машины, деньги, спортивные залы.

Когда Хабиб достиг такого уровня славы, то он начал напоминать Конора Макгрегора", — заявил президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре-2018. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде.

Уайт о драке после боя Хабиба и Конора: «Это не пошло нам на пользу».

Уайт не считает Хабиба лучшим бойцом в истории: «Я бы хотел увидеть от него большего».

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
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