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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алипу близка философия Хабиба: «Конечно, когда он говорит о важности много работать. Легких побед не бывает»

— В начале года многие обратили внимание на контент, связанный с тобой: сначала после тренировки бросаешь на прогиб Коваленко, потом — сидишь с боксерскими перчатками. Есть в этом какой-то сакральный смысл: например, бороться во всем и за все до конца?

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Алипу близка философия Хабиба: «Конечно, когда он говорит о важности много работать. Легких побед не бывает» | Источник: Sports.Ru

— Скорее нет. Просто сборы — это же в основном рутинная работа. Тренировки каждый день, иногда матчи. И хочется разбавить как-то атмосферу. А с точки зрения борьбы… Конечно, мы будем до конца стремиться к завоеванию чемпионства и Кубка. Все матчи надо выигрывать.

— А вообще насколько тебе близка борьба? Судя по видео, ты и правда хорош.

— В детстве я семь или восемь месяцев ходил на вольную борьбу. Отец отдал в секцию. Так что с друзьями тогда частенько боролись. Не могу сказать, что запомнил какие-то навыки. Сейчас они идут скорее из социальных сетей — посмотришь какое-то видео и пытаешься повторить.

— С кем-то спаринговался, помимо Коваля?

— Вроде бы нет. Он стал единственной жертвой (улыбается). Говорил, что занимался на районе. Но, честно говоря, не заметил. С ним без проблем расправился.

— А у тебя есть любимый боец?

— Шавкат Рахмонов в UFC. Асу Алмабаева тоже туда подписали. Вообще, казахов все больше и больше в UFC. А так, следил, конечно, за Хабибом. За Джоном Джонсом. Ислам Махачев сейчас хорошо выступает.

— Философия Хабиба тебе близка?

— Конечно. Когда он говорит о важности много работать. У всех спортсменов одна цель — побеждать. А легких побед не бывает. Это всегда большой труд.

— А есть в «Зените» тот, с кем бы не вышел бороться, потому что сам оказался бы на месте Коваля?

— Такого нет. С любым был бы готов, — сказал защитник «Зенита».

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