Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
Филадельфия
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Монпелье
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Аталанта
11
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Каролина
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Аризона
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Детройт
Футбол. Зарубежный
25.02
Аугсбург
Фрайбург
21
Хоккей. НХЛ
25.02
Нью-Джерси
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Нэшвилл
Футбол. Зарубежный
25.02
Лас-Пальмас
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
25.02
Лечче
Интер
04
Футбол. Зарубежный
25.02
Боруссия Д
Хоффенхайм
23
Футбол. Зарубежный
25.02
ПСЖ
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
25.02
Бетис
Атлетик
31
Футбол. Зарубежный
25.02
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
25.02
Гавр
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
25.02
Ницца
Клермон Фут
00
Футбол. Зарубежный
25.02
Тулуза
Лилль
31
Футбол. Зарубежный
25.02
Кальяри
Наполи
11
Хоккей. КХЛ
25.02
Сочи
Нефтехимик
25
Хоккей. КХЛ
25.02
Куньлунь РС
СКА
32
Футбол. Зарубежный
25.02
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
25.02
Кадис
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
25.02
Ланс
Монако
23
Футбол. Зарубежный
25.02
Ювентус
Фрозиноне
32
Хоккей. КХЛ
25.02
Автомобилист
Локомотив
20
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
25 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Федор Емельяненко собирается провести бой за границей: «Нужно побеждать на чужой территории»

Легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко (40−7) заявил, что планирует провести бой по правилам бокса за границей.

Наверх
Федор Емельяненко собирается провести бой за границей: «Нужно побеждать на чужой территории» | Источник: Спорт-Экспресс

«Я в России [предложения] особо не рассматриваю. Я, можно сказать, всю жизнь бился за границей, зарабатывал, привозил домой. Проще биться за границей, меньше суеты, поспокойнее. Я всегда это говорил, и ребятам это говорю, дома биться — это так… Нужно побеждать на чужой территории. Если будешь чемпионом на чужой территории, это будет действительно признанием. А если ты домашний чемпион… Все наше телевидение кричит, что мы самые лучшие, самые сильные, а потом наш чемпион оказывается липовый, когда выезжает за границу. Мне кажется, престижнее все-таки быть чемпионом за границей», — сказал Емельяненко журналистам в Эр-Рияде.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31−7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.

 «В России полицейский забрал у меня 300 долларов». Роддик поспорил с Такером Карлсоном о безопасной Москве
Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь