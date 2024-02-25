Федор Емельяненко собирается провести бой за границей: «Нужно побеждать на чужой территории»

«Я в России [предложения] особо не рассматриваю. Я, можно сказать, всю жизнь бился за границей, зарабатывал, привозил домой. Проще биться за границей, меньше суеты, поспокойнее. Я всегда это говорил, и ребятам это говорю, дома биться — это так… Нужно побеждать на чужой территории. Если будешь чемпионом на чужой территории, это будет действительно признанием. А если ты домашний чемпион… Все наше телевидение кричит, что мы самые лучшие, самые сильные, а потом наш чемпион оказывается липовый, когда выезжает за границу. Мне кажется, престижнее все-таки быть чемпионом за границей», — сказал Емельяненко журналистам в Эр-Рияде.