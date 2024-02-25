Известно место Казахстана в рейтинге стран по количеству чемпионов мира по боксу
Журналист talkSPORT.com Майкл Бенсон у себя в соцсетях опубликовал рейтинг стран по количеству действующих чемпионов мира по боксу среди профи, передают Vesti.kz.
Журналист talkSPORT.com Майкл Бенсон у себя в соцсетях опубликовал рейтинг стран по количеству действующих чемпионов мира по боксу среди профи, передают Vesti.kz.
Список возглавляют США с 12 чемпионами. В топ-3 также вошли Япония (9) и Мексика (7).
В рейтинге также представлен Казахстан, который с одним действующим чемпионом Жанибеком Алимханулы (15−0, 10 КО) делит с другими странами с восьмого места по 16-е.
Напомним, Алимханулы является чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.
Последний бой он провел в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде финишировал немца Винченцо Гуальтьери (21−1−1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.
Другой казахстанец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) владел поясами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе, но после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60−2−2, 39 КО) освободил свои титулы и больше не выходил на ринг.