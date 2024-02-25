Известно место Казахстана в рейтинге стран по количеству чемпионов мира по боксу

Источник: Соцсети

Список возглавляют США с 12 чемпионами. В топ-3 также вошли Япония (9) и Мексика (7).

В рейтинге также представлен Казахстан, который с одним действующим чемпионом Жанибеком Алимханулы (15−0, 10 КО) делит с другими странами с восьмого места по 16-е.

USA — 12

Japan — 9

Mexico — 7

Puerto Rico — 4

Russia — 3

UK — 3

Australia — 2

Cuba — 1

France — 1

Poland — 1

Ukraine — 1

Thailand — 1

Armenia — 1

Argentina…

Напомним, Алимханулы является чемпионом мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

Последний бой он провел в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде финишировал немца Винченцо Гуальтьери (21−1−1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.