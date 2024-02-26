Американский промоутер: Тим Цзю не так хорош, как считают

«Я считаю, что этот бой подходит Киту. Мы оцениваем Тима Цзю, и я скажу, что он хороший боец, но, честно говоря, я не думаю, что он так хорош, как считают. Он не такой большой фаворит против Турмана, без сомнений. Я давно в этом бизнесе. Бой будет таким, каким будет, но говорю вам, Кит Турман победит. Как по мне, у него отличные шансы на победу», — сказал Эллерби в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.