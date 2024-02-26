Геннадий Головкин официально возглавил НОК

Сегодня, 26 февраля, состоялось заседание Генассамблеи, на котором кандидатура Головкина в качестве нового руководителя была официально утверждена. Президент НОК избирается сроком на четыре года.

«Геннадий Головкин избран президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана. Сегодня в Астане на Внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК Казахстана прошли выборы президента НОК и его ключевых органов управления. Тимур Кулибаев, возглавлявший организацию с 2015 года, сложил с себя полномочия. Новым главой НОК Казахстана избран Геннадий Головкин. Члены Генеральной ассамблеи единогласно поддержали его кандидатуру», — говорится в сообщении НОК.

НОК Казахстана был создан в феврале 1990 года, признание Международного олимпийского комитета (МОК) получил в сентябре 1993-го. Комитет с 2015 года возглавлял Тимур Кулибаев.

Напомним, в любителях Головкин становился серебряным призером Олимпийских игр в 2004 году и чемпионом мира (2003). На профи-ринге казахстанец владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA и IBO в среднем весе.

Последний раз 41-летний Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе (США) проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу.