Геннадий Головкин возглавил НОК Казахстана
Головкин сменил на посту Тимура Кулибаева, который занимал должность с 2015 года.
Головкин сменил на посту Тимура Кулибаева, который занимал должность с 2015 года.
Кандидатура экс-чемпиона мира по боксу получила большинство голосов в ходе заседания внеочередной генеральной ассамблеи НОК РК.
Геннадий Головкин о избрании президентом НОК Казахстана: «Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом».
Жиров о назначении Головкина главой НОК Казахстана: «Это правильный шаг со стороны Геннадия».