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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Геннадий Головкин возглавил НОК Казахстана

Головкин сменил на посту Тимура Кулибаева, который занимал должность с 2015 года.

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Геннадий Головкин возглавил НОК Казахстана | Источник: Sports.Ru

Кандидатура экс-чемпиона мира по боксу получила большинство голосов в ходе заседания внеочередной генеральной ассамблеи НОК РК.

Геннадий Головкин о избрании президентом НОК Казахстана: «Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом».

Жиров о назначении Головкина главой НОК Казахстана: «Это правильный шаг со стороны Геннадия».

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