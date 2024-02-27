Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым

Махачев − действующий чемпион UFC в легком весе, победивший в октябре-2023 Алекса Волкановски.

Физиев не считает Махачева лучшим боксером легкого веса UFC: «Точно не Ислам. Дастин Порье, думаю».

Евлоев — Топурии: «Али, Месси, Хабиб… С кем еще ты хочешь подраться, кроме единственного непобежденного бойца дивизиона?».