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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым

«Борьба − это жизнь», − подписал видео схватки в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым | Источник: Sports.Ru

Махачев − действующий чемпион UFC в легком весе, победивший в октябре-2023 Алекса Волкановски.

Физиев не считает Махачева лучшим боксером легкого веса UFC: «Точно не Ислам. Дастин Порье, думаю».

Евлоев — Топурии: «Али, Месси, Хабиб… С кем еще ты хочешь подраться, кроме единственного непобежденного бойца дивизиона?».

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