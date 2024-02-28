Жанибеку Алимханулы готовят бой с экс-чемпионом мира: подробности

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По информации промоутера британца Калле Зауэрланда другими вариантами для Юбенка являются его соотечественники Конор Бенн и Келл Брук.

«На прошлой неделе мы с Крисом отлично поговорили. У нас много вариантов. Это Брук. Это бой с Алимханулы за два титула чемпиона мира. Бой с Бруком будет фантастическим для Великобритании, но на международном уровне лучшим средневесом считается Жанибек — и это очевидный бой, поэтому нужно просчитать, что выгоднее по деньгам».

Юбенко имеет шанс стать претендентом по версии WBO, поскольку он занимает второе место в рейтинге. В декабре британский боксер публично высказал критику в адрес Заурлэнда за то, что тот предпочел провести поединок с чемпионом мира по менее престижной версии IBO, а не с Алимханулы.

«Пошел спать, согласившись на бой с Жанибеком за два титула. Проснулся, а мой промоутер пытается сделать мне с Этиносой Олиху — боксером, о котором никто не слышал. Wasserman Boxing, как так и зачем?».

Последний раз Алимханулы боксировал в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде остановил немца Винченцо Гуальтьери (21−1−1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.