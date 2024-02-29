Умар Нурмагомедов: «Хабиб отошел не от нас, а от боев»

Умар Нурмагомедов: «Хабиб отошел не от нас, а от боев»

"Пару дней назад говорили с Хабибом. Каждый день ему пишу. Он смотрит бои, а также мои спарринги. Дома он исправляет мои ошибки.