Умар Нурмагомедов: «Хабиб отошел не от нас, а от боев»
"Пару дней назад говорили с Хабибом. Каждый день ему пишу. Он смотрит бои, а также мои спарринги. Дома он исправляет мои ошибки.
"Пару дней назад говорили с Хабибом. Каждый день ему пишу. Он смотрит бои, а также мои спарринги. Дома он исправляет мои ошибки.
Он не отошел от нас, а отошел от боев", — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов: «У Топурии нет шансов против Махачева и Хабиба. Да и зачем? Там есть непобежденный Евлоев».
Хавьер Мендес: «Хабиб не вернется, даже если ему предложат $100 млн. Деньги не важны для него».