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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Умар Нурмагомедов: «Хабиб отошел не от нас, а от боев»

"Пару дней назад говорили с Хабибом. Каждый день ему пишу. Он смотрит бои, а также мои спарринги. Дома он исправляет мои ошибки.

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Умар Нурмагомедов: «Хабиб отошел не от нас, а от боев» | Источник: Sports.Ru

Он не отошел от нас, а отошел от боев", — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов: «У Топурии нет шансов против Махачева и Хабиба. Да и зачем? Там есть непобежденный Евлоев».

Хавьер Мендес: «Хабиб не вернется, даже если ему предложат $100 млн. Деньги не важны для него».

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