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02:27 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб заявил, что ему хотели устроить бой на UFC 300: «Я знаю, что они звонили Абдель-Азизу»

«Знаю, что они связывались с Али, но я сказал ему еще примерно год назад: “Неважно, кто тебе звонит, но никогда не связывайся со мной по поводу боя”.
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Хабиб заявил, что ему хотели устроить бой на UFC 300: «Я знаю, что они звонили Али Абдель-Азизу» | Источник: Sports.Ru

У нас есть сделка: лично мне никто не звонит по этому поводу. Но я знаю, что Али разговаривал с некоторыми людьми из UFC.

Однажды я уже объявил всем, а затем говорил много раз этим людям, которые пытались меня вернуть: все было решено в октябре-2020.

Тогда был мой последний бой, этого не изменить", — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, ушедший из спорта после победы над Джастином Гейджи.

Умар Нурмагомедов: «Хабиб отошел не от нас, а от боев».

Хабиб выложил видео борцовской схватки с Махачевым.

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