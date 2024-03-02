Хабиб заявил, что ему хотели устроить бой на UFC 300: «Я знаю, что они звонили Абдель-Азизу»

Хабиб заявил, что ему хотели устроить бой на UFC 300: «Я знаю, что они звонили Али Абдель-Азизу» | Источник: Sports.Ru

У нас есть сделка: лично мне никто не звонит по этому поводу. Но я знаю, что Али разговаривал с некоторыми людьми из UFC.

Однажды я уже объявил всем, а затем говорил много раз этим людям, которые пытались меня вернуть: все было решено в октябре-2020.

Тогда был мой последний бой, этого не изменить", — сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, ушедший из спорта после победы над Джастином Гейджи.

Умар Нурмагомедов: «Хабиб отошел не от нас, а от боев».