Боксер Джейк Пол вдохновлен своей девушкой-конькобежкой Юттой Лердам: фото красавицы-спортсменки

С тех пор, как в его жизни появилась шестикратная чемпионка мира по конькобежному спорту Ютта Лердам, он уверен, что сможет достичь своей цели.

По словам Джейка, Ютта может дать ему не только психологический совет, но и рекомендации по физической подготовке. Благодаря ее опыту и знаниям, он сможет стать еще сильнее и успешнее.