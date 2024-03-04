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13:07 (мск), источник: Московский комсомолец

Боксер Джейк Пол вдохновлен своей девушкой-конькобежкой Юттой Лердам: фото красавицы-спортсменки

Американец Джейк Пол является одним из самых успешных и высокооплачиваемых бойцов. Он стремится стать чемпионом мира на ринге.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

С тех пор, как в его жизни появилась шестикратная чемпионка мира по конькобежному спорту Ютта Лердам, он уверен, что сможет достичь своей цели.

По словам Джейка, Ютта может дать ему не только психологический совет, но и рекомендации по физической подготовке. Благодаря ее опыту и знаниям, он сможет стать еще сильнее и успешнее.

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