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17:39 (мск), источник: Vesti.kz

Бибосынов добыл победу нокаутом в отборе на Олимпиаду-2024

Сегодня казахстанские боксеры начали выступление в отборе на Олимпиаду-2024. Сакен Бибосынов провел первый поединок в Италии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Бибосынов на стадии 1/32 финала в весовой категории до 51 килограмма соперничал с представителем Гонконга Там Чунь Хинем. Бой завершился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

Во втором круге Сакен встретится с боксером из Кении — Каранджей Давид Мачариа, для которого это будет первый бой на турнире.

Для завоевания путевку на Олимпийские игры в Париже, в весе Бибосынова требуется дойти до полуфинала.

Отбор на Олимпиаду пройдет с 3 по 11 марта на турнире в итальянском Бусто-Арсицио, где будет разыграно 28 мужских лицензий и 21 женская.

Отметим, что на сегодня у Казахстана две лицензии в боксе. Их на Азиатских играх завоевали Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов).

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