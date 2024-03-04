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01:31 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Агрба стал претендентом на титул чемпиона мира IBA

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Россиянин Харитон Агрба завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 67 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Сириусе на турнире «Ночь чемпионов IBA» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, Агрба победил мексиканца Хосе Мигеля Боррего решением судей.

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Источник: РИА "Новости"

28-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 14 (9 нокаутом) при отсутствии поражений. На его счету титулы чемпиона Карибского региона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов России (2017, 2019), а также серебряным призером Европейских игр (2019) в любительском боксе.

В активе 26-летнего Боррего 20 побед (17 нокаутом), 5 поражений.

В другом поединке, 8-раундовом, россиянин Габил Мамедов победил белоруса Дмитрия Асанова решением судей и завоевал титул чемпиона Европы по версии IBA в весовой категории до 63,5 кг. Мамедов в любительском боксе становился серебряным призером Европейских игр (2019) и чемпионата Европы (2017), Асанов — бронзовым призером чемпионата мира (2015).

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

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