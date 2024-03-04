Россиянин Агрба стал претендентом на титул чемпиона мира IBA

28-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 14 (9 нокаутом) при отсутствии поражений. На его счету титулы чемпиона Карибского региона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов России (2017, 2019), а также серебряным призером Европейских игр (2019) в любительском боксе.

В активе 26-летнего Боррего 20 побед (17 нокаутом), 5 поражений.

В другом поединке, 8-раундовом, россиянин Габил Мамедов победил белоруса Дмитрия Асанова решением судей и завоевал титул чемпиона Европы по версии IBA в весовой категории до 63,5 кг. Мамедов в любительском боксе становился серебряным призером Европейских игр (2019) и чемпионата Европы (2017), Асанов — бронзовым призером чемпионата мира (2015).