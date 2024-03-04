Разгромом завершился бой чемпиона мира из Казахстана за лицензию на Олимпиаду-2024
Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел бой в отборе на Олимпиаду-2024, сообщают Vesti.kz. Квалификационный турнир проходит в Бусто-Арцисио (Италия).
Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел бой в отборе на Олимпиаду-2024, сообщают Vesti.kz. Квалификационный турнир проходит в Бусто-Арцисио (Италия).
Соперником казахстанца в весовой категории до 57 килограммов был эфиопский боксер Ядеса Лета. Поединок завершился победой Сабырхана единогласным решением судей.
Напомним, Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), также он является серебряным призером ЧМ и чемпионата Азии (54 кг). Его называют Казахским Ломаченко — за схожий стиль с известным украинским боксером Василием Ломаченко.
Добавим, накануне свои бои в Италии выиграли Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Римма Волосенко (до 60 кг).
Сегодня 4 марта на ринг выйдет другой чемпион мира из Казахстана Нурбек Оралбай (до 80 кг). Его соперником будет Седрик Белони-Дюльепре (Гаити).
Напомним, на данный момент у Казахстана есть две лицензии в боксе на Олимпиаду-2024: их завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограмма) и Карина Ибрагимова (до 57 килограммов).