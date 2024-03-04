Разгромом завершился бой чемпиона мира из Казахстана за лицензию на Олимпиаду-2024

Источник: IBA

Соперником казахстанца в весовой категории до 57 килограммов был эфиопский боксер Ядеса Лета. Поединок завершился победой Сабырхана единогласным решением судей.

Напомним, Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), также он является серебряным призером ЧМ и чемпионата Азии (54 кг). Его называют Казахским Ломаченко — за схожий стиль с известным украинским боксером Василием Ломаченко.

Добавим, накануне свои бои в Италии выиграли Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Римма Волосенко (до 60 кг).

Сегодня 4 марта на ринг выйдет другой чемпион мира из Казахстана Нурбек Оралбай (до 80 кг). Его соперником будет Седрик Белони-Дюльепре (Гаити).