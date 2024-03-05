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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин подарил боксу главную загадку мира

Популярный твиттер-аккаунт Boxing Kingdom поделился интересным фактом о бывшем чемпионе мира в среднем весе казахстанце Геннадии Головкине (42−2−1, 37 КО), передают Vesti.kz.

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Источник: Matchroom Boxing

Ресурс сделал ретвит видео поимки с обитающей в Амазонии крупной рыбы пираруку, которая знаменита своей «бронированной кожей».

«Чешую пираруку невозможно пробить гарпуном — она твердая, как сталь», — говорится в описании к ролику.

На что Boxing Kingdom отреагировал:

«Напоминает подбородок Геннадия Головкина. Одна из величайших загадок…».

41-летний GGG за свою карьеру ни разу не бывал в нокдауне или нокауте.

Свой последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года, когда проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу в трилогии.

Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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