Головкин подарил боксу главную загадку мира

Источник: Matchroom Boxing

Ресурс сделал ретвит видео поимки с обитающей в Амазонии крупной рыбы пираруку, которая знаменита своей «бронированной кожей».

«Чешую пираруку невозможно пробить гарпуном — она твердая, как сталь», — говорится в описании к ролику.

На что Boxing Kingdom отреагировал:

«Напоминает подбородок Геннадия Головкина. Одна из величайших загадок…».

41-летний GGG за свою карьеру ни разу не бывал в нокдауне или нокауте.

Свой последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года, когда проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу в трилогии.

Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.