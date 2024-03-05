Головкин подарил боксу главную загадку мира
Популярный твиттер-аккаунт Boxing Kingdom поделился интересным фактом о бывшем чемпионе мира в среднем весе казахстанце Геннадии Головкине (42−2−1, 37 КО), передают Vesti.kz.
Популярный твиттер-аккаунт Boxing Kingdom поделился интересным фактом о бывшем чемпионе мира в среднем весе казахстанце Геннадии Головкине (42−2−1, 37 КО), передают Vesti.kz.
Ресурс сделал ретвит видео поимки с обитающей в Амазонии крупной рыбы пираруку, которая знаменита своей «бронированной кожей».
«Чешую пираруку невозможно пробить гарпуном — она твердая, как сталь», — говорится в описании к ролику.
На что Boxing Kingdom отреагировал:
«Напоминает подбородок Геннадия Головкина. Одна из величайших загадок…».
41-летний GGG за свою карьеру ни разу не бывал в нокдауне или нокауте.
Свой последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года, когда проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу в трилогии.
Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.