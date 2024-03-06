Казахстан выиграл еще один бой в отборе на Олимпиаду-2024
Казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы провел бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Мухамедсабыр Базарбайулы провел бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.
Его соперником в весе до 63,5 килограмм был Доннел Филлип из Тринидада и Тобаго. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.
Ранее свои бои в Италии выиграли Сакен Бибосынов (до 51 кг), Сабырхан Махмуд (до 57 кг), Асланбек Шымберенов (до 71 кг). Представительница женской команды Римма Волосенко (до 60 кг) выиграла два поединка.
Добавим, на данный момент у Казахстана есть две лицензии в боксе на Олимпиаду-2024: их завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограмма) и Карина Ибрагимова (до 57 килограммов).