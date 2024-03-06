Казахстан выиграл еще один бой в отборе на Олимпиаду-2024

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Его соперником в весе до 63,5 килограмм был Доннел Филлип из Тринидада и Тобаго. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Ранее свои бои в Италии выиграли Сакен Бибосынов (до 51 кг), Сабырхан Махмуд (до 57 кг), Асланбек Шымберенов (до 71 кг). Представительница женской команды Римма Волосенко (до 60 кг) выиграла два поединка.