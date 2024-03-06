Женский бокс отказался от защитных шлемов: «Открой личико, Гюльчатай»

В Сочи состоялось заседание совета директоров Международной ассоциации бокса. Возможность отмены шлемов у женщин IBA обсуждала еще год назад, женская национальная команда России уже тогда тренировалась без них. Теперь женщины пошли на ринге за мужчинами. Совет директоров Международной ассоциации бокса отменил защитные шлемы на женском ринге.

В мужском любительском боксе отказались от шлемов еще на чемпионате мира в Алма-Ате в 2013 году. Олимпийские игры в Лондоне-2012 и чемпионат Европы-2013 были последними крупными соревнованиями, на которых боксеры выступали в шлеме. После чемпионата мира, отказавшегося от защиты, медики за два года изучили более 11 тысяч поединков, проводившихся без шлемов на главных турнирах. Комиссия пришла к выводу, что количество сотрясений мозга у боксеров снизилось на 43%.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 (впервые с Лос-Анджелеса-1984, где боксеры выступили без шлемов в последний раз до нового правила об их обязательном использовании) спортсмены выходили на ринг уже без этой защиты.

Международный олимпийский комитет принял решение об отказе от шлемов в Рио-2016 на основе исследования, проведенного Международной ассоциацией любительского бокса. Специалисты, аргументируя пользу от отмены шлемов, говорили, например, о психологическом факторе: боксер без защиты ведет себя более концентрированно и разнообразно в приемах, зная, что защита не поможет. А, надеясь на защитные свойства, подставляет голову, хотя последствиях такой тактики ведения боя опасны.

Помимо этого, аргументом для отмены было и то, что шлем, несмотря на то что шлем уберегает лицо спортсмена от рассечений, он все же скрывает состояние спортсмена. Судья не может правильно оценить степень поражений боксера: не потеряна ли способность уклоняться от ударов и есть ли возможность продолжать бой? Да и сами бои для зрителей после отмены шлемов оказались более привлекательными: без защиты стали видны эмоции спортсменов.

Мужчины шлемы сняли, но их использование осталось обязательным на ринге для женщин и боксеров, выступающих на соревнованиях юниоров и на молодежных соревнованиях. Теперь защитные шлемы принято отменить и в соревнованиях женщин, но правило вступит в силу с июня 2024 года.