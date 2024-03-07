Сакен Бибосынов разгромно выиграл второй бой в отборе на Олимпиаду-2024

Источник: Соцсети

Соперником казахстанца в 1/16 финала в весовой категории до 51 килограмма был кениец Давид Каранжи Мачариа. Бибосынов выиграл решением судей.

Напомним, в первом поединке Бибосынов досрочно выиграл у представителя Гонконга Каннета Хин Чун Тама.

26-летний Бибосынов становился победителем и бронзовым призером чемпионатов мира (2021 и 2019), также он брал серебро и бронзу на чемпионатах Азии (2022 и 2021) и бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио.

Отметим, что 6 марта на турнире в Италии свой третий бой выиграла казахстанка Римма Волосенко (до 60 кг).

Ранее в Бустро-Арцисио свои бои выиграли представители мужской команды Казахстана Сабырхан Махмуд (до 57 кг), Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).