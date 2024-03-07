Мужская драка в женский день: Нганну и Джошуа сделают супершоу

В Международный женский день в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет боксерское шоу, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Чем этот бой интересен, каким может быть путь к победе каждого из бойцов и чем поединок завершится — в материале «Известий».

«Встать на колени перед Фьюри»

Можно с уверенностью сказать, что этого боя не было бы, если бы 28 октября 2023 года Фрэнсис Нганну не провел поединок с Тайсоном Фьюри. И не просто провел его, а чуть не выиграл: в тот вечер Фьюри побывал в нокдауне и получил победу лишь раздельным решением судей. До сих пор часть болельщиков считает, что реальный победитель того боя — Фрэнсис Нганну.

И он действительно победитель: он не был назван им на ринге, но за его пределами остался в огромном плюсе. За тот поединок Фрэнсис заработал $10 млн чистыми, плюс процент от продаж платных трансляций. И это в разы больше, чем сумма, полученная Нганну за всю карьеру в UFC, а ведь он провел там 14 поединков и был чемпионом. За всю карьеру в главной лиге смешанных единоборств Фрэнсис заработал меньше $4 млн, а самый большой гонорар он получил за титульный бой с Сирилом Ганом — около $600 тыс.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239637&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Тайсон Фьюри, который сейчас готовится к объединительному бою с Александром Усиком, также отметил свою роль в том, где Нганну сейчас находится.

«Я прославил его, сделал мультимиллионером, а теперь зарабатываю ему еще больше денег. Поэтому он должен поблагодарить меня. Ему нужно встать на колени и поцеловать мои ноги за то, что я для него сделал», — заявил Фьюри в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

Про «еще больше денег» Фьюри не соврал. Фрэнсис Нганну сейчас — уже не бывший боец UFC, врывающийся не в свой вид спорта, а боксер, проведший равный бой с чемпионом мира. Француз попал в топ-10 рейтинга WBC и стал реальным претендентом на мировой титул. И что еще важнее, он стал более медийным и узнаваемым, чем год назад, получил новую фанатскую базу. Именно это приносит деньги. И если за бой с Фьюри гонорар Нганну составлял $10 млн, то сейчас сумма увеличится почти вдвое.

Впрочем, до гонораров британских боксеров всё равно далеко: что Фьюри, что Джошуа получат за поединки порядка $50 млн.

Джошуа должен был проводить другой бой

Энтони Джошуа изначально не должен боксировать с Нганну, для него был написан совершенно другой сценарий — бой с Деонтеем Уайлдером. Но поединок, о котором говорили уже лет пять, сорвался из-за поражения Бронзового Бомбардировщика от Джозефа Паркера.

Энтони предложили бой с Нганну в качестве альтернативы, и он согласился почти сразу. Простаивать олимпийскому чемпиону Лондона-2012 не было никакого смысла, учитывая форму, которую он набрал за последний год. В 2023-м Джошуа провел три боя, в каждом из которых уверенно победил: сначала единогласным решением судей разобрался с американцем Джермейном Франклином, а потом нокаутировал двух опытных гигантов с севера: финна Роберта Хелениуса и шведа Отто Валлина. После двух поражений от Александра Усика это было хорошее возвращение на победные рельсы.

Как бой Джошуа — Нганну был организован

Организатором боя Нганну — Джошуа выступает Турки Алалших — председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии. Именно Алалших был организатором и октябрьского поединка в Эр-Рияде, в котором Фьюри чуть не проиграл Нганну. Алалших — новое лицо в боксерском сообществе, он ворвался на этот рынок недавно и уже заработал репутацию человека, который не пожалеет никаких денег, чтобы организовать в своей стране действительно большое событие. Бетербиев с Биволом или Фьюри с Усиком не могли подраться годами из-за разногласий по сумме гонораров? Алалших звонит обоим, спрашивает: «Сколько?» И дает столько, сколько просят.

И, конечно, саудовский шейх заинтересован в том, чтобы его бои имели должную раскрутку в медиа. Для этого бойцы устраивают веселый треш-ток, что является давней боксерской традицией. В случае Нганну и Джошуа никто не переступил черту, не оскорблял оппонента лично, но в победе уверены оба.

«Если я донесу до Энтони Джошуа свой лучший удар, то всё будет кончено. Я готов это сделать прямо сейчас! Хочу сразу перейти к основному блюду!» — заявил Нганну в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

Джошуа в свою очередь отметил, что Фрэнсис является сильным боксером, но недостаточно сильным, чтобы победить 8 марта. Энтони пообещал не отсиживаться в обороне, а «зарубиться и победить нокаутом».

Кто выиграет бой

Фаворитом поединка считается Энтони Джошуа, шансы на его победу оцениваются примерно в 75%. Дело, в первую очередь, в опыте британца. Для него это будет 31-й бой на профессиональном ринге, а для его соперника — второй. И это без учета любительской карьеры Джошуа, которая также была крайне успешной и увенчалась олимпийским золотом. В профи Джошуа побеждал таких опасных панчеров, как Владимир Кличко и Александр Поветкин. Поветкина можно не считать великим боксером, но его правый удар не сильно уступит «пушке» Нганну. Диллиан Уайт подтвердит. Единственный, кого Джошуа не смог победить за всю карьеру, — Александр Усик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240206&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нганну же действительно обладает нокаутирующей силой. И не может быть сомнений, что в случае точного попадания в подбородок Джошуа, бой окажется на грани завершения. Или завершится в тот же момент. Чтобы не пропустить этот удар, англичанину придется показать лучшую версию себя. Выход на ринг с настроем, какой был у Тайсона Фьюри, будет означать для него катастрофу.

Самым вероятным исходом поединка кажется победа Джошуа по очкам. Он сможет за 10 раундов не пропустить правый боковой от Нганну, и за счет феноменальной боксерской техники, опыта и дисциплины заберет абсолютное большинство раундов. Но нельзя исключать и сенсации. Когда на ринг выходит кто-то с динамитом в руках, как у Нганну, нельзя быть уверенным ни в чем. Особенно если учесть, что и Джошуа умеет выключать свет: 24 победы из 27 он одержал нокаутом.