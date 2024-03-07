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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нганну оказался тяжелее Джошуа почти на 10 кг перед боем в Эр-Рияде

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) камерунец Фрэнсис Нганну оказался тяжелее экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа почти на 10 килограммов перед их очным поединком в Эр-Рияде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальная церемония взвешивания прошла 7 марта, десятираундовый бой соперников по правилам бокса пройдет 8 марта.

Нганну показал вес в 272,6 фунтов (около более 123,6 кг), в то время как вес Джошуа оказался 252,4 фунта (почти 114,5 кг).

На счету 34-летнего Джошуа 27 побед (24 нокаутом) при трех поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерский организации (IBO). Нганну 37 лет, в ММА он одержал 17 побед при трех поражениях. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта. В 2023 году Нганну провел боксерский поединок против британца Тайсона Фьюри.

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